Covid-19 : Démarrage de la vaccination en France

La campagne de vaccination française contre le coronavirus a été lancée, ce dimanche 27 décembre 2020, dans un hôpital de la Seine-Saint-Denis, dans la banlieue parisienne par l'injection du vaccin à une femme de 78 ans et à un cardiologue de 65 ans.

Une vingtaine de personnes âgées et de soignants devaient être vaccinés au total, à Sevran puis au centre gériatrique de Champ Maillot, dépendant du CHU de Dijon.

A cette occasion le président français, Emmanuel Macron, a déclaré que la première étape de la campagne de vaccination concernera les personnes âgées qui vivent en collectivité ainsi que les professionnels de santé vulnérables.

"Passons le message à nos aïeuls, protégeons-les en priorité. Le vaccin est intégralement pris en charge. Aucuns frais ne sont à avancer. Soyons fiers de notre système de santé", a tweeté Macron.

"Je l’ai dit, je le répète : le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent nous guider", a encore ajouté le président français.