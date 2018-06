CTN : des réductions pour les Tunisiens à l’étranger

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a programmé 142 traversées sur les lignes Gênes et Marseille, dont 9 voyages, à partir de et vers Zarzis à bord du navire « Carthage », avec des remises allant jusqu’ à 40%.

Au cours de cette saison estivale, la CTN a prévu des offres aux touristes et aux Tunisiens résidents à l’étranger, notamment les familles nécessiteuses.

Le ministère a indiqué dans un communiqué, publié mardi, à Tunis, que 500 personnes de familles nécessiteuses bénéficieront d’un retour gratuit en Tunisie.

Des tarifs avantageux seront également accordés aux étudiants.

Ainsi, les étudiants qui poursuivent leurs études universitaires en France et Italie pourront également bénéficier d’une réduction spéciale de 50%, à condition que les parents soient résidents en Tunisie.

Les enseignants des enfants de la colonie en France et en Italie, bénéficieront aussi d’une réduction de 50% sur le tarif de voyage.

Le département a souligné l’achèvement des travaux d’infrastructure et l’installation des équipements, en matière de sécurité, tout en annonçant des assouplissements au niveau du bureau des postes frontaliers, du bureau du commerce maritime, des ports et du Bureau de l’aviation civile et des aéroports.