De lourdes amendes contre les médias qui ne respectent pas les règles de la campagne électorale

Le président de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) Nouri Lajmi a indiqué mercredi que l’instance prévoit des sanctions allant de 3 à 50 mille dinars en cas de non-respect des règles édictées dans la décision commune avec l’Isie.

Au cours d’une conférence de presse tenue ce mercredi 25 avril 2018 pour présenter les résultats préliminaires du monitoring des élections municipales, il a précisé que la Haica n’a pas imposé des restrictions aux médias, en exigeant le respect des critères de la couverture médiatique pendant la campagne électorale. Elle s’est contentée d’appliquer le cadre juridique y afférent à savoir le décret-loi 116 ainsi que la décision commune signée entre la HAICA et l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Nouri Lajmi réagissait aux critiques adressées à l’instance de régulation au sujet des dispositions à prendre pendant la campagne électorale pour les municipales dans les médias audiovisuels.

Le président de la HAICA a estimé que l’instance de régulation s’est attachée à appliquer les normes internationales et à concrétiser le principe d’équité entre les listes en lice qu’elle soit indépendante, partisane ou de coalition.

Mettant l’accent sur le rôle des médias dans la concrétisation du processus démocratique, Nouri Lajmi a relevé l’importance de donner la parole à toutes les sensibilités politiques et de leur permettre d’exposer leurs programmes électoraux.

Il a insisté sur la nécessité de respecter le principe d’équilibre de l’information dans les médias et de l’autorégulation.

En février 2018, la HAICA et l’ISIE avaient publié une décision commune comportant 34 articles fixant les règles et procédures de la campagne électorale municipale et locale dans les médias audiovisuels.