Décès de l'ancien minsitre Slah Maaoui

Nous apprenons avec beaucoup de tristesse le décès de l’ancien ministre et ambassadeur Slah Maaoui.

Né le 20 juillet 1950 à Kairouan,Slah Maaoui a poursuivi des études d’enseignement primaire à Sfax puis à Tunis. Après avoir obtenu son bac au lycée Sadidki, il entreprend des études en droit. Il entame par la suite une carrière de journaliste en 1971 au quotidien La presse de Tunisie dont il devient rédacteur en chef en 1978 avant d’en devenir le directeur en 1986 et assumer en même temps les fonctions de PDG de la SNIPE.

En même temps, il est choisi comme membre de la Commission internationale de l’information (One World) qui œuvre sous la direction de l’Organisation des Nations unies et regroupe les journaux les plus réputés dont la Presse.

Il a occupé le poste de président de l'assocation Tunisienne des Directeurs de Journaux en 1988.

En mars 1989 il est nommé à la tête de l'Établissement de la radiodiffusion-télévision tunisienne. En 1990, il est élu comme président de l’Union des radios et télévisions nationales d’Afrique puis comme membre du comité exécutif de l’Union des radios et télévisions arabes1.

Slah Maaoui a également assumé les fonctions de conseiller du président de la république avant d’être nommé ministre de tourisme de 1995 à 2001, puis ministre délégué auprès du premier ministre chargé de la Communication et des relations avec la chambre des députés, poste qu'il occupe de 2001 à 2002. Il est ensuite nommé comme ambassadeur en Arabie Saoudite (2002-2006).

En janvier 2007, il devient directeur général de l’Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU), fonction qu’il occupe suite à son élection en décembre 2006 poste qu’il occupe pendant deux mandats successifs.

Espacemanager présente ses sincères condoléances à la famille du défunt.