On apprend le décès de Neila Ben Ammar, sœur cadette de Wassila Bourguiba épouse du leader Habib Bourguiba. Epouse de Habib Ben Ammar, ancien secrétaire ancien Pdg de Tunisair, elle est la mère de Hammouda Ben Ammar, homme d’affaires et ancien président du Club Africain et de la FTF.

Ses funérailles auront lieu ce vendredi 1er juin au cimetière du Jallez à Tunis.