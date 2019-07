Décès du chef de l'Etat : l’UE déplore la perte ''d’un dirigeant courageux''

L'ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie, Patrice Bergamini a publié jeudi sur sa page Facebook les condoléances de l'UE suite au décès du président Béji Caïd Essebsi.

Dans une déclaration de la Haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini l’UE se dit "en deuil au côté de la Tunisie".

" Le Président Béji Caïd Essebsi a été un protagoniste courageux et respecté de la vie démocratique tunisienne, convaincu de l'importance d'un partenariat avec l'Union européenne. Avec son décès, la Tunisie a perdu l'un de ses dirigeants les plus compétents et persévérants dans l'édification d'une Tunisie démocratique et prospère, capable d'offrir un avenir meilleur à son peuple et un modèle pour la région ", lit-on dans le texte de la déclaration

" L'Union européenne renouvèle sa confiance envers la démocratie tunisienne fondée sur les principes de la Constitution de 2014 et reste plus que jamais solidaire de la Tunisie. Elle reste déterminée à renforcer le partenariat privilégié qui l’unit à la Tunisie", ajoute la même source.

" Le partenariat privilégié UE - Tunisie pour la Jeunesse, que le Président Essebsi et moi-même avons créé ensemble, restera une priorité majeure pour l’Union ", a assuré Mogherini.