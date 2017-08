Déclarations de Ghannouchi : Mohamed Ben Salem contredit Abdelkrim Harouni

Contrairement au président du Conseil de la choura, Abdelkrim Harouni qui a affirmé que « les déclarations du président d’Ennahdha Rached Ghannouchi sont officielles et représentent le parti », le député et membre du conseil Mohamed Ben Salem a, dans une déclaration à l’agence TAP, souligné que « les avis étaient partagés » et qu’il n’a y avait pas de soutien affirmé aux propos de Ghannouchi. Ce dernier, a-t-il souligné, n’aurait pas dû aborder la question de l’avenir politique de Youssef Chahed, car ses déclarations « peuvent-être interprétés comme un parti pris eu égard au conflit latent entre Chahed et le directeur exécutif de Ndaa Tounes Hafedh Caid Essebsi ». Il a ajouté que Ghannouchi voulait tout simplement « donner un conseil à Youssef Chahed », mais « un conseil qui n’a pas lieu d’être ».