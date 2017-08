Démarrage ce lundi des soldes d’été

Les soldes d’été ont démarré ce lundi matin 7 août et devront, en principe, continuer jusqu’au 30 septembre prochain. Cette date a été fixée depuis février dernier à la suite d'une réunion entre le ministère du commerce et le corps de métier représenté par l'union tunisienne de l'industrie et du commerce. Cette date sera désormais annuelle.

Le pourcentage minimum des soldes est fixé à 20% et chaque commerçant a présenté au préalable une liste des collections soldées.