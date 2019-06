Après le baccalauréat, place à partir de ce lundi 24 juin 2019 et jusqu’au 26, au concours d’entrée aux lycées pilotes, plus connu sous le nom de « neuvième ». Le nombre des candidats s’élève à 26 790, répartis entre 26 464 candidats aux épreuves du certificat de fin d’études de l’enseignement de base, et 326 candidats aux épreuves du certificat de fin d’études de l’enseignement de base technique. Le nombre se répartit entre 10 720 garçons et 16 700 filles. Il enregistre une baisse d’environ 4.000 par rapport à l’année dernière.

Le ministère de l’éducation a mis en jeu 3 125 sièges dans les lycées pilotes à condition que leur moyenne annuelle soit égale ou supérieure à 15 sur 20.