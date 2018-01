Des défaillances dans la gestion de l’Isie

Des juges de la cour des comptes ont relevé « des remarques et des défaillances » dans la gestion de l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) en 2014, lors de leur audition mercredi devant la commission parlementaire de règlement intérieur, d’immunité, des règlements parlementaires et électoraux.

Lors de cette audition portant sur les rapports financiers de l’ISIE pour 2014 et 2015, les juges Fadhila Gargouri, Abdelhak Khemiri et Chokri Sebri ont indiqué que les défaillances portent principalement sur « la gestion des affaires administratives et politiques et sur la gestion des ressources humaines, la rationalisation des dépenses ainsi que sur les outils de sauvegarde des biens ».

Ils ont présenté des recommandations à l’ISIE pour une meilleure gestion des ressources humaines, le respect des règles de bonne gestion des dépenses, la modernisation des modes de gestion administrative, financière et technique et l’application stricte des critères et procédures.

Les députés ont soulevé de leur côté les questions de savoir si les défaillances observées relèveraient d’erreurs de gestion et si elles influeraient sur la légitimité des élections.

Dans leurs réponses, les juges de la cour des comptes ont estimé que les remarques observées « relèvent de la mauvaise gestion due à l’absence d’engagement au respect des règles en matière de dépenses », sans porter toutefois atteinte à la légitimité des élections.

La présentation des rapports financiers de l’ISIE pour 2014 et 2015 fait partie, rappelle-t-on, du rôle de contrôle de la commission conformément à l’article 160 du règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du Peuple et des dispositions de l’article 30 de la loi organique numéro 23 de 2012 portant création de l’Instance Supérieure Indépendante des Elections.

TAP