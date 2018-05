Deux secousses telluriques à Gabes et Sidi Bouzid

Une secousse tellurique de magnitude 5,1 degrés sur l’échelle Richter a été enregistrée, lundi à 01 H 18, à 21 km à l’Ouest de Menzel El Habib à Gabés, a annoncé, lundi, l’Institut national de météorologie (INM), dans un communiqué.

Selon les analyses des stations sismologiques de l’INM, l’épicentre de la secousse se situe à 34,26 degrés de latitude et 09,83 degrés de longitude, 21 km à l’Ouest de Menzel El Habib à Gabès.

La même source précise que la secousse tellurique a été ressentie par les habitants de la région.

Deux autres secousses de magnitudes de 2 degrés et 1,9 degré sur l’échelle Richter ont été enregistrées, respectivement, lundi à 02 H 35 et 03H36, à 20 km au Nord Est de Menzel El Habib (Gabés) et 28 km au Sud de Mezzouna (Sidi Bouzid), a annoncé, lundi, l'Institut national de météorologie (INM), dans un communiqué.

Selon les stations sismologiques de l'INM, les secousses telluriques ont été ressenties par les habitants de la région.