Diminution du nombre de migrants tunisiens en Italie

Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, n’est pas venu en Tunisie en tant qu’ami, mais plutôt pour faire pression sur les autorités tunisiennes afin de « bloquer » le flux migratoire et rapatrier « les milliers » de jeunes tunisiens arrivés illégalement en Italie.

« Nous travaillons avec les autorités tunisiennes pour (...) raccompagner en Tunisie ceux qui viennent de Tunisie », a-t-il déclaré au cours de la conférence de presse conjointe avec son homologue Hichem Fourati.

Selon le ministère italien de l'Intérieur, 4.487 Tunisiens sont arrivés clandestinement en Italie depuis le début de l'année, contre 6.092 sur l'ensemble de 2017.

La Tunisie indique avoir en outre arrêté plus de 8.400 candidats à l'exil, dont 3.700 via les côtes tunisiennes, entre le 1er janvier et le 20 septembre, dont plus de 700 sont soupçonnés d'organiser ou faciliter de périlleuses traversées de la Méditerranée.