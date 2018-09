Disparition Chourabi-Ketari : le SNJT ne lâche pas prise

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a reçu, jeudi, Néji Bghouri, président du Syndicat national des journalistes tunisiens, et Mohamed Yousfi, membre du bureau exécutif du syndicat.

L’entretien a été axé sur les efforts déployés pour connaitre le sort de Sofiene Chourabi et Nadhir Ktari, les des deux journalistes tunisiens disparus en Libye depuis septembre 2014, indique le ministère des Affaires étrangères.

Le ministre a réaffirmé la détermination de son département à dévoiler les circonstances de la disparition des deux journalistes.

Il a, dans ce sens, soulignant les efforts déployés et les contacts menés avec les différentes parties libyennes et internationales, en relation avec le dossier libyen, pour faciliter la communication entre les appareils officiels des deux pays au sujet du sort de Sofiene Chourabi et Nadhir Ktari ainsi que du fonctionnaire de l’ambassade de Tunisie à Tripoli, Walid Ksiksi.

Par ailleurs, le ministre a affirmé la disposition de son département à aider le Syndicat des journalistes à assurer les meilleures conditions pour le bon déroulement du Congrès de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), prévu en Tunisie en 2019.