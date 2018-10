EBS vient d'organiser une conférence sur le E-commerce en Tunisie

Dans le cadre de ses cycles de conférences, EBS - ESPIMA BUSINESS SCHOOL vient d’organiser pour ses étudiants une conférence sur le E-commerce en Tunisie.

Animée par Monsieur Khalil Talbi Head of Mass Retail/E-commerce/Logistique de Maille Club Group et Président SEVAD (Chambre Syndicale Nationale du Commerce Electronique et de la Vente à Distance), cette conférence avait pour but d’analyser les opportunités et challenges du E-commerce.

Cette conférence a été suivie d’un débat fort enrichissant avec les étudiants de EBS et principalement les nouveaux étudiants du Master "Marketing Digital et Data Analytics" qui se sont vu octroyer plusieurs stages dans le Groupe représenté par khalil Talbi.