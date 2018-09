Education : les salaires des suppléants augmentés et les enseignants du public interdits d’enseigner dans le privé

A partir de la rentrée scolaire 2018/2019, les enseignants suppléants percevront une rémunération mensuelle brute de 750 dinars et bénéficieront d’une couverture sociale, a indiqué, jeudi, le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem.

S’exprimant lors d’une conférence de presse au siège du département, le ministre a indiqué que l’objectif recherché étant d’intégrer ces enseignants au système éducatif et de leur garantir des conditions de vie décentes.

Ben Salem, a affirmé que 3500 professeurs et instituteurs suppléants seront directement recrutés au titre de la période 2008-2013, conformément à l’accord conclu avec l’UGTT, rappelant que le nombre des enseignants suppléants s’élève actuellement à 7500.

Par ailleurs, le ministre a fait état d’un consensus avec les syndicats sur la révision du calendrier des vacances scolaires et la réduction de 7h de la durée des cours concernant les élèves du primaire, jugeant « indispensable » de repenser la méthodologie d’enseignement de certaines matières comme l’informatique.

Il a également souligné la nécessité d’introduire dans certaines matières, des valeurs comme le volontariat, la citoyenneté et le leadership. « Un programme de numérisation de manuels scolaires est en cours d’élaboration », a-t-il fait savoir.

Sur un autre plan, le ministre a annoncé qu’il sera interdit aux enseignants et aux professeurs de la fonction publique d’enseigner dans les écoles et lycées privés et cela pour permettre aux diplômés d’avoir l’opportunité de travailler dans le secteur privé afin d’enrichir leur expérience professionnelle.

Hatem Ben Salem a tenu à préciser que le ministère a convenu avec le syndicat des propriétaires des établissements scolaires privés de permettre aux diplômés de travailler dans leurs établissements.

Grâce à cette initiative, il est possible de recruter des diplômés avec des contrats élaborés avec le ministère de l’Education.