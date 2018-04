Emirates lance des promotions tarifaires attrayantes vers Dubaï

Emirates offre aux voyageurs tunisiens la possibilité de visiter Dubaï avec une offre spéciale sur les billets aller-retour (pour les voyages) en Classe Economique et en Classe Affaires tout en bénéficiant d'un troisième bagage gratuit pouvant peser jusqu'à 23kg. Cette offre comprend la couverture des frais d'un visa* touristique de 30 jours.

Dans le cadre de l'offre spéciale un billet en Classe Economique de Tunis à Dubaï coûte 920 TND et 2617 TND pour la Classe Affaires. Cette offre exceptionnelle est valable pour une durée déterminée et pour en bénéficier les billets doivent être réservés entre le 4 et le 17 Avril 2018 pour un voyage entre le 4 avril et le 10 décembre 2018. Le prix du billet comprend les taxes aéroportuaires.

Elue par les voyageurs "Meilleure compagnie aérienne au monde lors du TripAdvisor travellers' Choice Awards 2017, Emirates offre également un troisième bagage gratuit de 23kg pour la Classe Economique et de 32kg pour la Classe Affaires en plus d'un visa touristique valable pour un mois compris dans l'offre.

Dubaï est l'une des destinations phare puisqu'elle permet à ses visiteurs la meilleure des virées. Qu'il s'agisse de son soleil rayonnant tout au long de l'année, de ses centres commerciaux et restaurants de renommée mondiale, ses plages splendides et son architecture emblématique, tout dans cette métropole est là pour répondre aux aspirations de chacun des membres de la famille. Les visiteurs de Dubaï peuvent aussi jouir de certains lieux incontournables de la ville tel que le Global Village- un parc aux attractions diverses et multiculturelles doté de plusieurs aires de festivals et l'une des destinations shopping préférés des locaux et des touristes -ainsi que des parcs à thèmes comme le Wild Wadi Water Park et le IMG World’s of Adventure.

La ville offre également de nombreuses possibilités d'hébergement pour tous types de budget.

Sur tous les vols opérés par Emirates, les passagers peuvent profiter de plusieurs heures de divertissement sur le système de divertissement en vol primé ICE sur de grands écrans numériques, qui offre plus de 3000 chaînes de divertissement sur demande, avec les films les plus récents, musique, livres audio et jeux, ainsi que des produits et des services adaptés à la famille et les enfants, y compris des jouets gratuits, des repas et des films pour enfants, l’embarquement prioritaire pour les familles et des poussettes en libre-service à l’aéroport international de Dubaï.

Outre le confort et les produits à bord, les clients apprécieront l’hospitalité mondialement connue de l’équipage de cabine multinational d’Emirates, provenant de 135 nationalités et parlant plus de 60 langues, tout en savourant la cuisine régionale et internationale préparée par des chefs, à partir des ingrédients les plus frais, accompagnés d’un large assortiment de vins et de boissons offerts.

Emirates assure 7 vols par semaine depuis l’aéroport international de Carthage vers Dubaï. Pour réserver ou pour avoir plus d’informations sur les tarifs, les termes et les conditions, visitez www.emirates.com/tn ou visitez le bureau local d’Emirates ou votre agent de voyages.

* L'offre mentionnée ci-dessus comprend un montant de 217 TND pour notre service d'obtention d'un visa de 30 jours à Dubaï, payable directement au moment de la demande. Emirates ne garantit pas que le demandeur obtiendra un visa ".