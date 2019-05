En larmes, Majdouline Cherni se félicite de l’élimination des tueurs de son frère

Six ans après le martyre de Socrate Cherni et cinq membres de la garde nationale, le 23 octobre 2013 à Sidi Ali Ben Aoun, du gouvernorat de Sid Bouzid. Les deux auteurs de cet attentat terroriste ont été éliminés, dans la soirée de samedi 04 mai 2019, par une unité de la garde nationale. Il s’agit des deux frères Hatem et Mohamed Basdouri, cueillis dans une voiture à Sidi Ali Ben Oun.

Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, Majdouline Cherni l’ancienne ministre de la jeunesse et du sport et sœur du martyr s’est félicité de cet acte de bravoure. En larmes, elle salué le courage et la bravoure des collègues et amis de son frère qui l’ont vengé et vengé ses camarades tombés avec lui en martyrs. Ce sont des larmes de joie, a-t-elle notamment dit.

Vidéo : https://www.facebook.com/MAJDOULIINE