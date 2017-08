Engagement américain à poursuivre l'appui à la Tunisie

Le ministère des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui a examiné, mardi, avec l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Daniel Rubinstein, les moyens de mettre en application les résultats de la récente visite du Chef du gouvernement, Youssef Chahed, à Washington.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, avait effectué, du 10 au 12 juillet dernier une visite de travail et d’amitié à Washington.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, la rencontre a également planché sur les prochaines échéances bilatérales dont notamment la 3ème phase du dialogue stratégique tuniso-américain prévue prochainement à Washington.

La deuxième phase du dialogue stratégique tuniso-américain s’était tenue en novembre 2015 à Tunis.

D’après le même communiqué, la rencontre a également donné lieu à un tour d’horizon de l’ensemble des questions régionales et internationales.

A ce propos, les deux parties ont évoqué le dossier libyen et les efforts déployés pour rapprocher les vues entre les différents protagonistes libyens pour trouver une solution politique globale à cette crise.

Jhinaoui et Rubinstein ont aussi évoqué la situation au Moyen-Orient et plus particulièrement la montée de la tension, à la suite de la fermeture de la mosquée Al-Aqsa par Israël.

Au cours de cet entretien, le chef de la diplomatie tunisienne s’est félicité des étroites relations établies entre la Tunisie et les Etats Unis, formant le souhait de voir l’administration américaine apporter un soutien plus conséquent à la Tunisie.

De son côté, le diplomate américain a renouvelé l’engagement de son pays à poursuivre son appui à la Tunisie et à l'aider à sous-tendre ses efforts visant à relever ses défis économiques et sécuritaires.