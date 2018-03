Enseignement secondaire : la grève maintenue pour mercredi 28 mars

Dans un communiqué publié ce mardi 27 mars, la fédération générale de l’enseignement secondaire rejette de manière catégorique la condition posée par le gouvernement de lever l’embargo sur les notes des élèves avant de reprendre les négociations sur les revendications des professeurs. « La décision de ne pas remettre les notes des élèves à l’administration a été prise par la commission administrative tenue les 10 et 11 janvier dernier et elle a été réaffirmée au cours de la CA du 27 février » lit-on dans le communiqué. « Elle tient toujours et elle ne sera levée que par cette même instance après la conclusion d’un accord » avec le ministère de l’éducation.

La fédération souligne qu’ « elle n’a pas été invitée à une réunion de négociations comme elle n’a reçu aucune proposition ». De ce fait, elle maintient la grève annoncée pour demain mercredi 28 mars 2018 et appelle les enseignants à être présents dans leurs établissements.

Au terme d’une réunion tenue lundi après-midi groupant au siège du ministère des affaires sociales, le secrétaire général de l’UGTT, les ministres des finances, de l’éducation et des affaires sociales sur les revendications du secteur de l’enseignement secondaire, Hatem Ben Salem a déclaré « qu’il est impossible de négocier avec le syndicat de l’enseignement secondaire sans la levée de la décision de ne pas restituer les notes ». Il a souligné la ferme position du gouvernement sur cette question, comme condition à la poursuite des négociations après la décision du syndicat de garder les notes.

De son côté, le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi a déclaré à Radio Shems FM au terme de la réunion que « les deux parties désirent une sortie de crise », se déclarant optimiste quant à une issue « heureuse pour les familles tunisiennes ».