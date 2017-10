Et revoilà Ben Ali!

Un quotidien de la place avait publié un article sur le présupposé mariage féerique de Halima la fille de l’ancien président Ben Ali de son mariage avec Leila Trabelsi. Le mari serait, selon le journal, un richissime homme d’affaires émirati qui lui aurait offert comme cadeaux de mariage, un avion et un palais aux « Palm Islands », trois archipels artificiels sur les côtes de l’Émirats de Dubaï. Cette information a été vite démentie aussi bien par Mahmoud Mhiri, l’ancien conseiller de Ben Ali que par la journaliste Boutheina Jabnoun installée aux Émirats Arabes Unis.

Ce vendredi 13 octobre, l’hebdomadaire « Al Mijhar »(le microscope), révèle la vérité sur ce « mariage féerique », photos à l’appui. Il s’agit, en réalité, d’une demande en mariage célébrée dans la résidence de Ben Ali en Arabie saoudite. Le jeune prétendant est un libyen et non un émirati. Les deux se sont connus à la faculté de la Sorbonne d’Abu Dhabi où Halima a poursuivi ses études en droit et obtenu son diplôme d’avocat. Le mariage sera célébré, en toute intimité, dans la résidence de ses parents à Jeddah.

Sur les photos, Ben Ali n’a pas pris un coup de vieux, costume sombre, chemise blanche et cravate rouge avec des rayures blanches, couleurs du drapeau national, alors que sa femme Leila s’est mise en mode saoudienne.

Il est à rappeler que c’est la première fois que l’ancien président apparaît sur des photos. A part quelques- unes publiées par son fils Mohamed sur sa page Instagram.