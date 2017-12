Etat des lieux de la situation générale dans le pays

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi a reçu mercredi au palais de Carthage, le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la rencontre a permis de dresser un état des lieux de la situation générale dans le pays et d’examiner le programme d’action du gouvernement pour la période à venir.

L’entretien a également permis d’examiner les préparatifs des différentes structures de l’Etat en prévision des prochaines élections municipales.

D’après le même communiqué, la rencontre a aussi offert l’occasion de passer en revue les mesures prévues par le projet de loi de finances pour l’exercice 2018 et d’examiner les efforts de lutte contre la corruption et la contrebande et de mise en conformité aux standards internationaux en matière de transparence fiscale.

Elle a, en outre, porté sur les démarches envisagées par le gouvernement pour trouver des solutions rapides à certains problèmes en suspens avec les services techniques de l’Union européenne.