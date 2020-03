Etats Unis-Présidentielle : L’ancien vice-président Joe Biden remporte l’investiture démocrate

L’ancien vice-président américain Joe Biden a de fait remporté la course à l’investiture démocrate, infligeant une défaite sévère à Bernie Sanders, mardi 10 mars, dans plusieurs Etats. Pour le sénateur du Vermont, la question n’est plus de savoir s’il doit abandonner, mais quand.

Tout le monde s’attendait à une victoire de Joe Biden lors du « mini-Super Tuesday » de mardi où six Etats étaient appelés à voter, mais pas à une telle lame de fond. L’ancien vice-président l’emporte de 16 points dans le Michigan (52,9 % contre 36,5 %), cet Etat – gros pourvoyeur de délégués (125) – où Bernie Sanders avait créé la surprise en 2016 en s’imposant face la favorite Hillary Clinton. Dans le Missouri, où il avait fait jeu égal avec Clinton il y a quatre ans, le sénateur du Vermont se prend une dégelée mémorable, avec 25 points de retard sur son rival. Devancé de 7 points dans l’Idaho, il est littéralement écrasé dans le Mississippi (66 points de retard). Même dans l’Etat de Washington, l’un des plus à gauche du pays, où Sanders avait remporté le scrutin avec près de 73 % des voix quatre ans plus tôt, les deux candidats font jeu égal. Les résultats ne permettaient pas encore de désigner un vainqueur dans le Dakota du Nord.

