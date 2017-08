Evolution du taux de croissance et de l’IDE

La Tunisie a enregistré, au cours du premier semestre 2017, un taux de croissance de 1,9%, contre 1% au cours de la même période 2016, a annoncéle PDG de l’Institut national de la statistique (INS), Hédi Saidi.

Il a ajouté, lors d’une conférence de presse, tenue au Palais du gouvernement à La Kasbah, que le taux de croissance, au cours du deuxième trimestre 2017, a atteint 1,8% faisant savoir que la croissance enregistrée est due essentiellement à la progression du secteur agricole de 3,8%, des services marchands de 4,2% et des services non marchands de 0,2%.

Sur un autre plan, les investissements directs étrangers (IDE) ont évolué de 1,8%, au cours du premier semestre 2017, pour se situer au niveau de 967,8 millions de dinars (MD), contre 950,8 MD, au cours de la même période de l’année écoulée, a fait savoir le président de l’Instance Tunisienne de l’Investissement (ITI), Khalil Laabidi, précisant que ce volume des investissements se répartit sur les investissements directs à hauteur de 8944,8 MD et les investissements de portefeuille financier (23 MD).

Laabidi a ajouté que les investissements directs ont été voués, essentiellement, aux secteurs de l’énergie (495,1 MD), et de l’industrie (371,5 MD), et à un niveau moins important aux services (75,7 MD), et à l’agriculture (2,5 MD).

« Cette tendance positive des IDE vers la Tunisie témoigne de la reprise de la confiance en notre pays comme un site d’investissement », a-t-il estimé.

D’après le président de l’ITI, les investissements étrangers atteindront, à la fin de cette année, 2500 MD, et ils s’élèveront, à fin 2018, à environ 3000 MD.

« 283 opérations d’investissement ont été recensées, durant les six premiers mois de 2017, d’une valeur globale de 449,8 MD, ce qui permettra la création de 3726 nouveaux postes de travail », a-t-il encore noté, ajoutant que ces opérations se sont réparties sur 17 nouvelles créations d’une valeur de 101 MD et de 266 opérations d’extension d’une valeur de 348,3 MD.