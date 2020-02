Fakhfakh offre trois ministères au Courant démocrate

Le conseil national du Courant démocrate a décidé au cours de sa réunion tenue hier de poursuivre les négociations avec le chef du gouvernement désigné. Selon certaines informations, non encore confirmées, Elyès Fakhfakh a accepté d’accorder trois portefeuilles ministériels au Courant, à savoir ceux de la Fonction publique, de la Réforme administrative et la Lutte contre de la corruption, de l’Education et celui des Domaines de l’Etat.

Par ailleurs, le portefeuille de la Justice fait l’objet d’un litige entre les deux parties, d’autant plus que le secrétaire général du parti, Mohamed Abbou, exige ce ministère pour prendre part au futur gouvernement. Mais Fakhfakh tient à nommer à la tête de ce département une personnalité indépendante.