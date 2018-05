Faouzi Benzarti ne retournera pas è l’Etoile du Sahel

Le président du club marocain le Widad de Casblanca (WAC), Said Naciri s’est dit étonné des rumeurs propagées sur le départ de Faouzi El Benzarti. « C’est un sujet qui me préoccupe, à chaque saison notre club devient toujours une cible de plusieurs rumeurs malgré les exploits qu’on a réalisé' » a-t-il déclaré.

De son côté, Faouzi Benzarti qui se trouve actuellement en vacances en Tunisie, a déclaré dans une interview accordée à un journal marocain qu’il n’a aucun problème avec le président du Wydad Casablanca et que les informations sur la détérioration de leur relation n’ont aucun fondement.

Il a souligné, en revanche, que la direction de l’Etoile Sportive du Sahel l’a contacté et a fait tout son possible pour l’engager mais il est actuellement sous contrat avec le WAC et il n’est pas disposé à mettre fin à cet engagement.

Faouzi Benzarti a indiqué également qu’il va se réunir avec les responsables du club marocain pour discuter de certains points dont notamment, les recrutements.

Rappelons que l’agent de Faouzi Benzarti a annoncé récemment que ledit entraîneur s’est réuni avec le président de l’ESS, Ridha Charfeddine mais aucun accord officiel n’a été trouvé.