Faouzi Benzarti s’engage avec le WAC de Casablanca

Après avoir quitté l’Espérance de Tunis, l’entraineur Faouzi Bnezarti n’a pas chômé longtemps. Il a signé, vendredi 19 janvier 2018, un contrat avec le club marocain Wydad Athletic Club(WAC), le champion d’Afrique et le club le plus titré du Maroc et qui vient de limoger son entraineur Houcine Ammouta.

Benzarti qui reste l’entraineur tunisien le plus capé, a déjà entrainé l’autre club de Casablanca, le Raja qui est le seul club arabe et nord-africain à atteindre la finale de la Coupe du monde des clubs en 2013 qu’elle avait perdue contre le Byern Munich par 2-0.

Faouzi Benzarti s’est engagé pour une durée d’un an et demi et aura pour objectif de conserver le titre africain des clubs conquis l’an passé par le Wydad.