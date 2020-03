Fethi Houidi appelle Fakhfakh à établir un devoir d'inventaire et de vérité

L’ancien ministre, l’universitaire Fethi Houidi, a dans statut publié sur sa page Facebook, appelé le nouveau chef du gouvernement à « établir un devoir d’inventaire et de vérité qu'il devra nécessairement établir et dont il est redevable aux Tunisiens ».

« Surréaliste cette mise en scène de passation théâtralisée où le chef du gouvernement sortant conseille au successeur qu'il a lui-même recommandé : poursuis la belle œuvre que j'ai accomplie et ne t'occupes pas des "On dit" qui ont accompagné mon parcours triomphal bien que semé d'embûches.

Incroyable tour de passe-passe où le partant donne à voir, devant des médias médusés, que ce passage de témoin démocratique est plus important à montrer que la situation catastrophique dans laquelle il laisse le pays au bout de trois années et demie de dérives, d'échecs et d'affaissement.

Formidable opération de mystification qui tend à vouloir effacer le souvenir d'années passées essentiellement à s'arc‘bouter au pouvoir, à éliminer des concurrents et des adversaires réels ou potentiels, à user de tous les coups bas et de tous les expédients pour faire place nette sur le chemin du sommet, à escamoter tous ces indicateurs économiques et sociaux qui ne décollent pas du rouge dans un pays exsangue, au bord de la banqueroute et dont les chiffres, têtus, rendent à peine compte de la détresse humaine quotidienne vécue par de larges tranches de la population.

Un train bourré de "patates chaudes" a été ainsi fourgué à Fakhfakh qui semble n'y avoir vu que du feu, à moins qu'il n'ait choisi de renvoyer l'ascenseur et de reporter à plus tard le devoir d'inventaire et de vérité qu'il devra nécessairement établir et dont il est redevable aux Tunisiens.

Car, il faudra bien mettre à nu, tous les chiffres, les vrais, tous les dossiers, les vrais aussi, jusque-là enfouis dans les placards, tous les dessous de tapis, afin que tout le monde puisse y voir plus clair derrière le monde merveilleux de Walt Disney légué par ce cinéma-là ! »