Fethi Houidi : l’élection du président de l’Isie, « un vaudeville décrédibilisant »

L’ancien ministre et homme de médias Fethi Houidi a qualifié dans un statut publié sur sa page Facebook, l’élection du président de l’Isie d’un « vaudeville décrédibilisant ». Il a écrit : « Ça s'appelle : Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE). 9 membres en tout. Au départ, 7 candidats à la présidence de l'instance. À l'arrivée, 2 candidats « sélectionnés » en lice : Anis Jarboui, fortement appuyé par Nidaa et Nabil Baffoun aussi fortement soutenu par Ennhdha. Les marchandages et tractations à l'ARP n'ont pu départager les deux prétendants.

Dans un pays à l'économie exsangue, réduit à quémander son pain quotidien au FMI et à tendre sa sébile à la générosité des donateurs, non seulement cette indépendance, devenue de façade, exhibée par cette ISIE dispendieuse, ajoute à la ruine, mais la désignation de ses membres par un Parlement en folie en fait un vaudeville décrédibilisant, un de plus, du plus mauvais goût. Et vogue la galère...!