Fethi Houidi à propos de l’équipe nationale :  « assez d’autoflagellation »!

La Tunisie s’est qualifiée pour la cinquième fois de son histoire à la phase finale de la coupe du monde de football, le plus grand évènement sportif plantaire avec les jeux olympiques. Cette qualification a laissé conne un gout d’inachevé chez la plupart des Tunisiens, à la suite à sa piètre prestation contre la Libye samedi dernier au stade olympique de Rades. Certains sont même allés jusqu’à dire que notre équipe nationale ne mérite pas de se qualifier.

Ce n’est pas le cas de notre ami Fethi Houidi qui, dans un statut publié sur sa page Facebook, a qualifié ces critiques de « bémols injustes ».

Il s’est demandé « pourquoi bouder notre plaisir ? Même si le match contre les Libyens n’en était pas un ne fut, rien n’autorise « cette auto-flagellation devenue courante chez nous, comme pour ajouter à notre désir morbide d'auto-destruction. Nous n'avons pas tellement d'occasions de nous réjouir pour que les rabat- joie en rajoutent ». Il y a quelques semaines la France, pourtant favorite de son groupe et qui, par ailleurs s’est qualifiée au Mondial de 2018, « n’en fit pas mieux contre le modeste Luxembourg ». Il appelle à « relativiser et à positiver ». Car, notre équipe nationale figure d’ores et déjà parmi l’élite di football mondial. Communier dans une telle victoire, par les temps qui courent, permet au moins de nous sortir de la médiocrité et du stress quotidiens qui nous enveloppent et assombrissent notre horizon « Communier dans une telle victoire, permet au moins par le temps qui courent de nous sortir de la médiocrité et du stress quotidiens qui nous enveloppent et assombrissent notre horizon ».

Il ajoute que « notre sport national est à l’image de notre pays. Des potentialités réelles prometteuses plus au moins bien (plutôt moins) exploitées, résultat du désordre général, de la myopie et de l’égocentrisme qui domine. Mis ce pays a besoin d’abord et surtout que ses enfants croient en lui et qu’ils s’unissent dans le bien, le droit, la confiance et l’optimisme pour chasser tous les démons et le sortir ensemble de l’ornière». Des potentialités réelles, prometteuses, plus ou moins bien ( plutôt moins ) exploitées, résultat du désordre général, de la myopie et de l'égocentrisme qui dominent. Mais ce pays a besoin d'abord et surtout que ses propres enfants croient en lui et qu'ils s'unissent dans le bien, le droit, la confiance et l'optimisme pour chasser tous ses démons et le sortir ensemble de l'ornière