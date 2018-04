Financement de Daesh : 416 donateurs identifiés

Une conférence, regroupant 70 pays et 20 organisations internationales, s’est tenue mercredi et jeudi 25 et 26 avril 2018 à Paris sur la lutte contre le financement du terrorisme. L'occasion pour les acteurs du domaine de faire un point sur ce combat au quotidien et tenter de mieux travailler ensemble. L'objectif est aussi de mieux coordonner les actions avec les différents pays dont 70 sont représentés ainsi que 20 organisations internationales.

Daesh serait à la tête d'une fortune évaluée à 3 milliards d'euros, selon des estimations réalisées par les services de renseignement. Un butin de guerre constitué notamment grâce aux prélèvements sur des activités économiques comme le pétrole, le trafic d'œuvres d'art ou les impôts appliqués à la population.

Depuis quelques mois, Daesh n'a pourtant plus d'attaches territoriales solides avec la chute de la totalité de ses bastions. Des défaites anticipées par l'organisation qui survit et qui s'appuie toujours sur des financements et notamment ceux provenant de l'extérieur.

« On a engagé un travail grâce à la coordination avec les services de renseignement financier qui a permis ces deux dernières années d’identifier, en France, 416 donateurs, c’est beaucoup », a indiqué mercredi le procureur général de paris François Molins, alors qu'une division de lutte contre le financement du terrorisme a été créée en 2015 au sein de Tracfin.

Dans le même temps, les autorités françaises ont pu identifier 320 « collecteurs de fonds » principalement basés en Turquie et au Liban, précise le procureur de Paris. En France, les services estiment que les dons proviennent de deux sources : la charité( zakat) avec l'envoi d'argent à des associations et l'envoi d'argent directement aux personnes sur place. A cela s'ajoute l'achat de cartes prépayées, le recours à certains modes virtuels de paiement, comme le crownfunding.