Football : la FTF retire six points au Club Africain

La Fédération Tunisienne de Football a publié vendredi le nouveau classement de la Ligue 1 du football professionnel, à l’issue de la décision de la Fifa de retirer six points au Club Africain.

Selon une source proche de la FTF, la Fifa a demandé à la fédération tunisienne de retirer six points au Club Africain pour le non règlement des indemnités de transferts du joueur algérien Brahim Chenihi au MC Eulma (Algérie).

Suite à cette décision, l’instance tunisienne a publié un nouveau classement dans lequel le C.Africain partage la dernière place avec l’ES Metlaoui avec 0 point, alors qu’il avait 6 points au compteur après deux journées disputées (2 victoires).

Le MC Eulma avait déposé une plainte contre le club tunisien l’accusant de ne pas avoir remboursé le montant du transfert du joueur Chenihi et l’indemnité de retard, qui s’élèvent à 480 mille euros.

Voici le classement après le retrait des six points au C.Africain:

Classement: PTS J g n p bp bc diff

1. AS Soliman 4 2 1 1 0 3 2 +1

. US Monastir 4 2 1 1 0 2 1 +1

3. Espérance ST 3 1 1 0 0 1 0 +1

. S Ben Guerdane 3 2 1 0 1 1 1 0

. JS Kairouan 3 2 1 0 1 2 2 0

. CS Sfaxien 3 2 1 0 1 2 2 0

7. CS Chebba 1 1 0 1 0 0 0 0

. ES Sahel 1 1 0 1 0 0 0 0

. CA Bizertin 1 1 0 1 0 1 1 0

. US Tataouine 1 2 0 1 1 1 2 -1

. CS Hammam-Lif 1 2 0 1 1 1 2 -1

. Stade Tunisien 1 2 0 1 1 0 3 -3

13. Club Africain 0 2 2 0 0 4 0 -2

. ES Metlaoui 0 2 0 0 2 0 2 -2