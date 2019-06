Football : l’Emir de Qatar prêt à vendre Neymar au Barça, à condition…

Le site « Foot01.com » rapporte que selon « Duncan Castles, célèbre journaliste anglais spécialiste du mercato, quelque chose se trame et cela avec l'accord de Doha. « D’après mes informations, pour accepter de le faire revenir lors de ce mercato, le FC Barcelone demande à Neymar d’accepter une nette baisse de salaire par rapport à ce que le Brésilien gagne actuellement au Paris Saint-Germain. Et d’après ce que l’on me dit du côté du Qatar, c’est que l’Emir est totalement prêt à vendre Neymar cet été, à une seule condition, c’est que le PSG récupère la totalité de l’argent déboursée pour faire signer Neymar », a précisé le journaliste britannique ».

