Forum Tunisie-Chine : signature de trois conventions de 1.200 millions de dinars

L’institut arabe des entreprises a organisé ce vendredi dans ses locaux au Lac de Tunis, la 5ème édition de ses Forums qui ont porté sur les relations de coopérations avec les partenaires stratégiques de la Tunisie, à savoir : l’Afrique, l’Union Européenne, et les pays voisins, l’Algérie et la Libye. Cette édition a été consacrée au partenariat entre la Tunisie et la Chine, sous le thème : un partenariat d’avenir.

Tunis Forum qui est considéré comme un événement international a réuni des experts, économistes, politiciens, acteurs de la société civile et des organisations internationales, autour de thématiques consacrées à la promotion des stratégies de coopérations internationales.

La journée, répartie sur trois sessions, a permis de faire un état des lieux de la balance commerciale, révélant les motivations quant au choix de cette thématique. La deuxième session s’est focalisée sur les secteurs potentiels pour lesquels le partenariat peut présenter un avantage comparatif intéressant. Enfin, la troisième session a mis l’accent sur les outils nécessaires à l’opérationnalisation d’une stratégie d’intégration.

Ouvert par Fadhel Abdelkefi, ministre de L’investissement, du Développement et de la Coopération Internationale et des finances par intérim, à la place chef du gouvernement qui a été retenu à la dernière minute, ce Forum a vu la participation de de plusieurs personnalités. Il s’agit, notamment de Jean Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre français, Xia GUOGHUAN, Directeur Général, Huawei Technologies, Hongtao ZHAO, Directeur Général Adjoint de la Banque de Chine à Paris, Liu Minghzi, Représentant en charge de l’Afrique, à la Banque Populaire de Chine, Salma ELLOUMI REKIK, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Zied ladhari, ministre de l'Industrie et du Commerce, Tahar Bayahi, Président de la Chambre de Commerce Tuniso-Chinoise. L’ambassadrice de la Chien en Tunisie, ainsi que trois membres du gouvernement ont également assisté à l’ouverture du Forum, Mehdi Ben Gharbia, Riadh Mouakher et Mabrouk Kourchid. A son tour Mongi Rhaoui, président de la commission des finances à l’ARP, Rached Ghannouchi, président du mouvement Ennahdha, Néjib Chebbi, Mustapha Ben Jaafar Sahbi Basly président de l’association d’amitié tuniso-chinoise, les deux anciens ministres Mohsen hassen et Elyes Fakhfakh et d’autres personnalités politiques étaient présents.

Cette 5ème édition a symbolisé les premiers pas vers l’approfondissement des relations tuniso-chinoises, à travers la signature de trois conventions englobant une enveloppe de plus de 1.200 Millions de dinars. Elles ont été signées, respectivement, entre l’ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) et Groupe LOUKIL, l’ICBC et AMEN BANK et HUWAEI et SIAME (Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques).

Il est à rappeler que la Chine a lancé le projet de la Nouvelle Route de la Soie, un maillage d'infrastructures diverses pour faire émerger un empire commercial sur l'ensemble des continents. La Tunisie pourrait-elle trouver sa place sur cet axe ? Lors de cette journée, l’IACE annoncera un diagnostic de la place de l’économie chinoise dans les échanges internationaux et en particulier avec la Tunisie et de nouvelles pistes stratégiques seront présentées afin de garantir à la Tunisie une place sur cette nouvelle « route de la soie ».