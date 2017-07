 Forum Tunisie-Chine: un partenariat d’avenir                

La 5ème édition du Forum Tunise-Chine sera organisée ce vendredi 7 juillet au siège de l’institut arabe des chefs d’entreprises sous le thème : Tunisie-Chine, un partenariat d’avenir. Il sera ouvert par le chef du gouvernement Youssef Chahed et comprendra des interventions de participants tunisiens et étrangers.

Dans une note conceptuelle, les organisateurs ont mis l’accent sur la nécessité d’établir de nouveaux partenariats pour « réussir la mise en place des réformes économiques et booster les moteurs de croissance ». « Deux conditions ne sont pas évidentes à mettre en œuvre. D’une part, les réformes nécessitent des ressources importantes, autant financières qu’humaines. D’autre part, établir un ou plusieurs partenariats stratégiques nécessite une vision et une volonté politique claire, concrétisées par une stratégie bien élaborée. L'Europe est le premier partenaire économique de la Tunisie. Néanmoins, l'économie européenne stagne depuis plusieurs années, dans un contexte politique difficile qui voit se multiplier les crises, (crise en Ukraine, Brexit, dette grecque, crise des migrants, ...). L'arrimage de l'économie tunisienne à l’Europe a-t-il montré ses limites, même si la Tunisie a réussi tant bien que mal à équilibrer ses échanges commerciaux avec l'Union Européenne ? De même, il est à souligner que la Tunisie enregistre le tiers de son déficit commercial avec un seul partenaire : La Chine. Ayant déjà soulevé lors des éditions précédentes du Tunis Forum, la question des rapports économiques avec l’Europe, les pays du Maghreb et l’Afrique, cette cinquième édition abordera les relations économiques de la Tunisie avec la Chine, le 07 juillet 2017, à la Maison de l’Entreprise, sous le thème: TUNISIE - CHINE : UN PARTENARIAT D’AVENIR.

En effet, l'économie chinoise, traditionnellement portée par les investissements publics et l'exportation, est elle-même en transition accordant plus d’importance au secteur des services et enregistrant un net recul de la consommation, n’étant plus le premier moteur de croissance. Une surcapacité industrielle, un endettement record et une croissance en ralentissement par rapport aux prévisions, combinés à une augmentation du coût de la main d'œuvre et une perte de compétitivité conduisent à un repositionnement de son économie et une révision de sa stratégie industrielle. Pour opérationnaliser cette stratégie, la Chine a lancé le projet de la Nouvelle Route de la Soie, un maillage d'infrastructures diverses pour faire émerger un empire commercial sur l'ensemble des continents. Pour cela la Chine s'est dotée d'un bras financier, qui n’est autre que la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures. La Tunisie pourrait-elle trouver sa place sur cet axe ? Bénéficiant de sa proximité géographique et commerciale avec l'Europe et de son ouverture sur le Maghreb et l'Afrique, et offrant une main d'œuvre qui reste comparativement compétitive en particulier en termes de compétences. IACE |La Maison de l'Entreprise, Bvd. Principal ,1053 Les Berges du Lac, Tunis | Tel : +216 70 018 134—123 Fax : +216 70 018 101 | E-mail : tunis.forum@iace.org.tn Cette édition du Tunis Forum tournera autour de trois sessions dont l’objectif sera, de prime abord, faire un état des lieux de la balance commerciale, révélant les motivations quant au choix de cette thématique. Ensuite, nous nous concentrerons, lors de la deuxième session, sur les secteurs potentiels pour lesquels le partenariat peut présenter un avantage comparatif intéressant. Enfin, la journée sera clôturée, par une troisième session, mettant l’accent sur les outils nécessaires à l’opérationnalisation d’une stratégie d’intégration. « Echanges commerciaux et stratégies pays », est de ce fait l’intitulé de la première session qui se focalisera sur l’analyse de la situation de la balance commerciale avec la Chine. Une étude sera présentée avec un focus sur les composantes de la stratégie de promotion de l’exportation en Chine, et ce, en se basant sur les opportunités offertes par le marché chinois d’une part, et les stratégies d’internationalisation chinoises d’autre part. Nous analyserons, également, la nouvelle stratégie de la Chine connue sous le nom de « la nouvelle route de la soie » ainsi que les mécanismes de financement subséquents. Les opportunités de collaboration à acteurs multiples incluant des pays européens et africains seront aussi débattues. La seconde session, sous le thème «Pistes pour une nouvelle stratégie », sera répartie en deux débats. Le premier s’intéressera à « comment la Tunisie pourrait être attractive pour les investisseurs chinois ? ». En effet, les entreprises chinoises ainsi que les banques s’internationalisent de plus en plus, de ce fait, comment améliorer l’attractivité de la Tunisie vis-à-vis de ces investisseurs ?La Chine convoitant les grands projets dans la région, comment peut-on collaborer dans ce domaine compte-tenu du mode de fonctionnement des entreprises chinoises ? Le deuxième débat s’intéressera aux opportunités d’export vers la Chine, ce marché d’un milliard de consommateurs, grand demandeur de matières premières et de produits agricoles. Ainsi, comment booster les exportations tunisiennes vers la Chine ? Nous aborderons, aussi, la coopération dans le domaine touristique. La Chine sera prochainement le plus grand marché émetteur de touristes ; comment la Tunisie peut en tirer profit ? Pour finir, la troisième session intitulée « Outils et cadre règlementaire pour la mise en place de la stratégie », se focalisera sur la mise en place des outils de la stratégie. Ceci constitue une première pour l’IACE ; puisqu’il s’agit de donner un aspect pratique à la stratégie proposée. Quel véhicule financier à mettre en place ? Quel accompagnement requis au secteur bancaire pour consolider cette collaboration ? Nous étudierons, aussi, l’adéquation de la réglementation en vigueur, à savoir, celles régissant l’investissement, les marchés publics, l’emploi ou le commerce pour faciliter cette collaboration et tirer profit de ses potentiels ».

PROGRAMME

7 Juillet 2017