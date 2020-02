Gouvernement Fakhfakh : voici les quotas des partis de la « ceinture politique »

C’est au courant de cette semaine que le chef du gouvernement désigné va dévoiler la composition de son gouvernement. Selon des sources concordantes, Elyès Fakhfakh a maintenu la même option annoncée juste après sa désignation, à savoir une ceinture politique composée des partis et des groupes parlementaires qu’il avait reçus dès son installation à Dar Dhiafa. Et si le PDL a dès le départ annoncé sa décision de se positionner dans l’opposition, Qalb Tounes a souhaité faire partie du gouvernement. La rencontre de son président Nabil Karoui avec Fakhfakh à l’initiative de Rached Ghannouchi chez lui, suivie d’une réunion tenue à Dar Dhiafa, n’a semble-t-il pas abouti.

Pour le moment Elyès Fakhfakh peaufine son équipe qui sera composée de 17 ou 28 ministres et un nombre réduit de secrétaires d’état. Il va garder la même architecture du gouvernement qui comprendra des personnalités indépendantes et des personnalités partisanes. Il tient à nommer des personnalités qui lui sont proches à la tête des départements qu’il considère stratégiques. Et on croit savoir qu’il proposé un quota aux partis qui constituent sa « ceinture », comme suit :