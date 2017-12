Grève générale des enseignants du secondaire

A l’appel de la fédération générale de l’enseignement secondaire, les enseignants des collèges et lycées observent une grève, ce mercredi 06 décembre 2017 pour une seule journée pour protester contre la non application d’un accord signé en octobre 2011 considérant le métier de professeur parmi les professions « pénibles ». Le syndicat entend contester le projet de loi des finances et l’annonce par le gouvernement de l’augmentation de l’âge d départ à la rentraite

La grève est motivée également par le déficit en matière d’enseignants, ont expliqué les responsables du syndicat de l’enseignement secondaire.