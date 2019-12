Habib Jemli cherche un profil pour un super département de l’économie et des finances

Le chef du gouvernement désigné Habib Jemli continue de recevoir de personnalités de premier rang qui ont une grande expérience dans le domaine de l’économie et des finances. Car contrairement aux autres départements, c’est celui-ci qui le préoccupe le plus. Les attentes des Tunisiens en dépendent énormément. D’ailleurs, il pense à la création d’un grand pôle « économie et finances » et nommer à sa tête un grand spécialiste connu pour son expérience dans le domaine et ayant un réseau relationnel très important à l’étranger. C’est pourquoi, il a reçu quatre anciens ministres qui ont fait un passage à la tête du département des finances et du développement. Il leur aurait proposé ce super ministère de l’économie et des finances.

Il s’agit de :

Fadhel Abdelkefi : ancien ministre du développement régional, de l'investissement et de la coopération internationale le 27 août 2016 et égalment ministre des fiances par intérim me 30 avril 2017 jusqu'à sa démission le 18 août 2017.

Hakim Ben Hammouda : ministre des finances entre 2014 et 2015 dans le gouvernement Mehdi Jomaa.

Mohamed Nouri Jouini : ministre de la planification et de la coopération et de enter septembre 2002 et janvier 2011.

Tawfik Baccar : ministre du Développement économique avant de diriger le ministère des Finances puis la Banque centrale de Tunisie pour un mandat de six ans jusqu’au 17 janvier 2011.

Selon nos sources, Fadhel Abdelkefi et Hakim Ben Hammouda auraient décliné l’offre. Par contre, Nouri Jouini, adoubé par Ennahdha et ce contrairement à Tawfik Baccar réputé proche d’Abir Moussi, pourrait être séduit par le poste.

Toutefois, les noms d'Elyes Fakhfakh et Slim Besbes anciens ministres de la Troika, ou encore le député Faiçal Derbal ont surgi pour succéder à Ridha Chalghoum qui n’a pourtant pas démérité.