Hafedh Caid Essebsi appelle à un dialogue économique et social

Le directeur exécutif de Nidaa Tounes Hafedh Caid Essebsi a mis en garde contre l’amplification des défis économiques et sociaux et le blocage du processus de développement. Il a appelé à l’ouverture d’un dialogue économique devant aboutir, d’urgence, à une initiative nationale économique et sociale.

« Il nous incombe, en tant que parti majoritaire exerçant le pouvoir avec ses partenaires, de proposer des alternatives pour sauver l’économie face à des indicateurs économiques critiques » a-t-il écrit dans un post publié sur sa page Facebook.

Hafedh Caid Essebsi considère que le processus de développement est boqué malgré les efforts déployés par le gouvernement.

Il a insisté sur la nécessité de placer le dossier économique en tête des priorités les plus urgentes, appelant à un dialogue dans le cadre du Document de Carthage, présidé par le président de la République. Ce dialogue doit aboutir à une initiative nationale dont le contenu et les mécanismes seront définis par tous les partenaires et qui prendra la forme d’une feuille de route, a-t-il recommandé.

Le directeur exécutif de Nidaa Tounes avait rencontré plus tôt dans la journée le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail Nouredine Tabboubi.

A noter que le chef du gouvernement Youssef Chahed avait déclaré au cours de la dernière période que la Tunisie fait face à de grands défis économiques, affirmant, cependant, que les indicateurs économiques sont positifs et prometteurs en ce qui concerne, notamment, les activités liées à l’exportation et aux secteurs du tourisme et de l’agriculture.