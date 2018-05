Hafedh Caid Essebsi est « l’une des personnalités politiques les plus influentes de Tunisie »

Dans une longue interview accordée au site « Middle Easte Eye », le directeur exécutif de Nidaa Tounes, Hafedh Caid Essebsi parle des ambitions de son parti, de l’alliance avec Ennahdha, la présidentielle de 2019 et les faiblesses du gouvernement d'union nationale. Décrit comme étant « l’une des personnalités politiques les plus influentes de Tunisie », il s’est montré confiant quant à l’avenir de Nidaa.

Selon le journal, qui rappelle les résultats décevants du mouvement, « il en faut plus pour déstabiliser Hafedh Caïd Essebsi». Il est décrit comme étant un homme « discret et méfiant envers les médias, l’homme navigue depuis longtemps dans la politique, via son père, sans vraiment y faire carrière ».

« Cet ancien vice-président du club de foot l’Espérance sportive de Tunis, qui fut aussi PDG de plusieurs entreprises » ajoute le journal est apparu au grand public tunisien en 2015 lors du conflit qui l’opposait à Mohsen Marzouk, ancien secrétaire général du parti et directeur de campagne du président.

« Depuis, Hafedh Caïd Essebsi a rassemblé autour de lui de nombreux anciens RCDistes (partisans du parti de Ben Ali, le RCD) et d’anciennes figures connues telles que Borhen Bssaïs, ex-journaliste et polémiste ou encore Faouzi Elloumi, homme d’affaires à la tête d’un des plus grands groupes industriels tunisiens ».

