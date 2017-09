 Hafedh Caid Essebsi : « Nidaa va sauver la Tunisie de la pauvreté et de la corruption »

Le directeur exécutif Hafedh Caid Essebsi est revenu dans un statut publié sur sa page Facebook, sur le dernier remaniement ministériel qui prouve que « son parti demeure la première force politique du pays ». « Notre vison pour le remaniement participe de notre compréhension des conditions qui doivent exister pour plus d’efficacité, d’efficience et d’harmonie dans l’action du gouvernement pour l’intérêt du peuple avant l’intérêt des personnes et des partis ».

Essebsi Jr affirme qu’aujourd’hui, « Nidaa, à partir de sa position dans le parlement et à l’intérieur du gouvernement, va œuvrer pour sauver la Tunisie de la pauvreté, du terrorisme, de la corruption et de la division ainsi que pour la reprise économique et le renforcement de la stabilité, de la démocratie et pour relever les défis ».

Sur un autre plan, il annoncé que son parti va organiser son congrès électif après les élections municipales et ce dans la perspective des élections législatives de 2019.

