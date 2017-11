H.Hammami dénigre les alliances entre « loups et renards »

Réagissant aux dernières initiatives du front parlementaire et de la nouvelle alliance tripartite entre Ennahdha Nidaa et l’UPL, le porte-parole du Front Populaire, Hamma Hammami a eu cette réplique : il s’agit d’une alliance entre « loups et renards ». Une manière de dénigrer ces fronts qui se font et se défont au gré des humeurs.

Hamma a critiqué le projet de loi des finances 2018 qu’il a qualifié de « catastrophique ». Il a appelé « la nouvelle Troïka » (à proposer d’autres alternatives.

Il a ajouté que le pays connaît une crise financière, économique et sociale étouffante à cause du « diktat » de l’Union Européenne et des institutions financières mondiales.