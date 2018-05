HMD Global annonce une levée de fonds de 100 millions de dollars pour alimenter sa prochaine phase de croissance

La start-up Finlandaise HMD Global (la maison des mobiles Nokia), créée fin 2016, annonce une levée de fonds de 100 millions de dollars (soit 84 922 000 euros) auprès de multiples investisseurs afin de développer ses activités et de financer sa croissance. Cette nouvelle phase d'investissement a été menée par Ginko Ventures à Genève via Alpha Ginko Ltd., avec la participation de DMJ Asia Investment Opportunity Limited et de Wonderful Stars Pte. Ltd., une filiale de FIH Mobile Ltd.

Avec ce nouveau tour de table, l'évaluation actuelle du capital de HMD Global dépasse le milliard de dollars, ce qui lui confère désormais le statut de licorne. HMD Global va réaliser des investissements stratégiques dans la mise à l'échelle de ses activités commerciales, qui sont en pleine croissance. En 2018, l’entreprise prévoit d'étendre de manière significative son portefeuille de smartphones Nokia et de doubler l’étendue de ses réseaux dans les marchés clés, tout en continuant à innover pour répondre au mieux aux attentes des consommateurs.

Florian Seiche, PDG de HMD Global, ajoute : « Nous sommes ravis que ces investisseurs nous rejoignent dans cette belle aventure pour écrire ensemble le prochain chapitre des téléphones Nokia. Notre ambition est de proposer des smartphones de qualité qui raviront les fans de la marque, tout en restant fidèles à nos racines finlandaises et aux caractéristiques qui ont toujours fait la renommée de Nokia. Nous désirons faire partie des meilleurs fournisseurs de smartphones dans le monde, et notre succès à ce jour nous donne la confiance nécessaire pour continuer sur la voie de la croissance en 2018, et au-delà. »

Créée le 1er décembre 2016, HMD Global a vendu plus de 70 millions de téléphones Nokia au cours de sa première année et a étendu ses activités commerciales dans plus de 80 pays grâce à des lancements produit dans 170 pays. Aujourd'hui, les téléphones Nokia sont vendus dans plus de 250 000 points de vente à travers le monde et plus de 600 partenaires commerciaux directs à l’international sont engagés aux côtés de HMD. Au cours de l'exercice 2017, HMD Global a réalisé un chiffre d'affaires total de 1,8 milliard d'euros (soit 2,13 milliards de dollars) et une perte d’exploitation de 65 millions d'euros (soit 77 millions de dollars).

Les fans Nokia du monde entier ont réservé un accueil très chaleureux à la nouvelle gamme de smartphones Android de Nokia, ce qui a ravi HMD Global. HMD est à l’affût des tendances et a pour objectif de proposer des produits en adéquation avec les désirs et l’état d’esprit de la prochaine génération de consommateurs. Aujourd’hui, deux tiers des consommateurs qui achètent un téléphone Nokia ont moins de 35 ans, et quatre consommateurs sur cinq recommandent quant à eux un smartphone Nokia à leurs amis et à leur famille. On a par ailleurs recensé plus de 150 000 000 de visites sur le site www.nokia.com/phones depuis janvier 2017.

Jean-François Baril, Directeur Général et Fondateur de Ginko Ventures, Membre du Conseil d'Administration de HMD, commente : « Nous sommes fiers de contribuer à cette nouvelle page de l’histoire des téléphones Nokia, et à la réussite de cette belle levée de fonds. Ayant travaillé longtemps au sein de la marque Nokia, cette aventure est d’autant plus enthousiasmante pour moi. Avec ses racines finlandaises, HMD Global a fait le choix d’une stratégie agile s’appuyant sur des relations et des collaborations internationales pour atteindre cette croissance phénoménale que l’entreprise connaît aujourd’hui. »

Depuis le MWC 2017, la start-up finlandaise a lancé 16 nouveaux téléphones et partenariats mondiaux avec des poids lourds de l'industrie tels que Google et ZEISS, en plus de sa relation stratégique à long terme avec Nokia et FIH. Au MWC 2018, HMD Global a annoncé qu'elle sera le principal partenaire mondial du programme phare de Google pour Android - Android One, engageant ainsi un portefeuille complet de smartphones Nokia dans la famille Android One.

À propos de HMD Global

HMD Global Oy, dont le siège est à Espoo, en Finlande, est la maison des téléphones Nokia. HMD est le fabricant de smartphones et de features phones de marque Nokia destinés à un large éventail de consommateurs et de prix. Avec son engagement envers l'innovation et la qualité, HMD est le fier détenteur exclusif de la marque Nokia pour téléphones et tablettes. Pour plus d'informations : www.hmdglobal.com.

À propos de Ginko Ventures

Fondée en 2015, Ginko Ventures est une société de capital-risque ciblant les technologies, les appareils et les solutions qui amélioreront la façon dont les gens travaillent, jouent et vivent. L’entreprise se concentre principalement sur les investissements dans des sociétés européennes dont les technologies ont le potentiel d'accéder rapidement aux marchés mondiaux. Sa mission est de proposer un partenariat durable entre les leaders de l'industrie et les entrepreneurs, pour des innovations de rupture et une création de valeur supérieure. Pour plus d'informations : www.ginkopartners.com