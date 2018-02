Honoris United Universities accueille officiellement deux institutions de premier plan au sein de son réseau panafricain

Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, compte désormais parmi ses institutions membres, l'Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) au Maroc et YK Business School (YKBS) à l’Ile Maurice. Avec ces nouvelles institutions, Honoris United Universities réaffirme son statut de plateforme d’enseignement de référence au niveau panafaricain, avec pour mission de former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains capables d’accompagner la transformation du continent.

L’EMSI, est la plus large institution d'enseignement supérieur privé au Maroc. Pionnière depuis plus de 30 ans, elle est aujourd’hui une grande école d'ingénieurs pluridisciplinaire et un centre d’innovation de référence, primé à plusieurs reprises au niveau international. YKBS quant à elle, est l’une des principales business schools de l’Île Maurice, qui offre des programmes en management et en droit.

« L’arrivée de l’EMSI et YKBS dans le réseau Honoris United Universities marque une étape importante dans notre développement sur le continent », explique Luis Lopez, CEO d'Honoris United Universities. « La mission d'Honoris consiste à développer un modèle d’enseignement supérieur qui permette aux futurs leaders africains d’être compétitifs et d'exceller à relever les défis et saisir les opportunités que présente le continent. Alors que nous continuons à fusionner l’expertise de différentes institutions pionnières dans le domaine de l’éducation, reconnues et de grande qualité aussi bien en Afrique du Nord qu’en Afrique australe, nous sommes en mesure de redéfinir la réussite de nos étudiants grâce à des approches plus agiles. L’intelligence collaborative nous permet notamment de proposer des solutions efficaces pour améliorer l'accès à une éducation abordable et de qualité sur l’ensemble du continent ».

Dr. Kamal Daissaoui, Dr. Bargach El Fatimi, Dr. Jawad Khayat, et Mr. Zouhair Benabbou co-fondateurs de l'EMSI, se félicitent de cette nouvelle étape dans le développement de l'EMSI : « nous sommes ravis de faire partie d’Honoris United Universities, une initiative unique dédiée à accompagner la jeunesse africaine dans la réalisation de son plein potentiel. A l’EMSI, nous formons des ingénieurs et des innovateurs depuis 1986, une communauté qui a contribué de manière significative au développement du Maroc. Actuellement, l’EMSI compte plus de 10 000 lauréats et près de 4 000 étudiants ingénieurs en formation dans tout le Royaume. L'engagement de l’EMSI à former la nouvelle génération de leaders et professionnels marocains s’inscrit totalement dans la lignée de la vision royale africaine qui appelle toutes les nations du continent à adopter une approche de co-développement afin d’inscrire la dynamique de développement du continent dans la durabilité. Cette vision royale met l'accent sur le rôle majeur que devra jouer la jeunesse africaine dans le développement et la transformation de son continent et, par conséquent, l’adhésion de l’EMSI au réseau Honoris United Universities soutient fortement cette vision ».

Le Professeur Jaumally Mahmad Reshad, président de YKBS, a également ajouté : « en observant l’Afrique de manière globale, Honoris United Universities agit comme un catalyseur pour le transfert des compétences entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. Géographiquement, l'Afrique est un grand continent présentant de grandes disparités. L'intelligence collaborative joue donc un rôle important car elle permet de construire des ponts qui aident à améliorer l'enseignement supérieur et à générer de nouvelles opportunités, dans le but de former nos futures générations de leaders africains. Nous sommes impatients de commencer cette nouvelle expérience avec Honoris United Universities ».