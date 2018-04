Huawei Y7 Prime 2018 arrive en Tunisie

Au cours d’une conférence de presse au Mövenpick, Huawei Consumer Group a annoncé le lancement officiel de sa dernière innovation, le Y7 Prime 2018, commercialisé sur le marché tunisien depuis le 23 avril 2018. Le nouveau smartphone Y7 Prime 2018 signé Huawei a été spécialement conçu pour les jeunes, avec un affichage Full View, un design élégant et fluide, un double appareil photo en arrière et un contrôle automatique des couleurs pour une expérience de photographie professionnelle.

L'interface utilisateur EMUI 8.0, développée sous Android 8.0, offre une expérience utilisateur fluide et intelligente.

Ainsi, le Huawei Y7 Prime 2018 offre des fonctions et des expériences dépassant les attentes des passionnés de photographie, pour se révéler être un téléphone offrant un excellent rapport qualité-prix dans un design moderne, avec un prix choc de seulement 599 dinars tunisiens et il est disponible en trois couleurs : noir, gold ou bleu.

« Huawei n'est pas seulement un leader fabricant de téléphones mobiles, mais nous travaillons à fournir des smartphones compatibles avec toutes les générations et répondons aux besoins et exigences de nos utilisateurs », a déclaré Ramzi Ferchichi, directeur marketing du groupe Huawei Consumer en Tunisie. Et pour répondre aux besoins des utilisateurs, le Huawei Y7 Prime 2018 se présente avec des avantages exceptionnels et un prix imbattable. Et d'ajouter « Le Huawei Y7 Prime a de nombreuses caractéristiques uniques, dont sa batterie de grande capacité qui correspond à la batterie du Huawei Mate 9 compatible aux capacités du téléphone ».

Grand succès pour les précommandes

Lors d'un dîner gala récemment organisé par la marque, Huawei a annoncé que le smartphone a déjà fait l'objet de nombreuse commande.

Le Huawei Y7 Prime est doté d'un écran LCD IPS 1280 x 720 lisse et haute résolution qui offre aux utilisateurs une expérience unique pour les vidéos et les jeux, une caméra arrière de 12 mégapixels avec un objectif F2.2 et un focus laser PDAF, qui permet à l'appareil photo de se concentrer à une vitesse incroyable de seulement 0,3 secondes.

L'appareil photo frontal de 8 mégapixels est équipé d’un objectif F2.0 afin de booster le Beautiful Skin 3.0 pour capturer des Selfies de haute qualité. L'appareil photo dispose également d'une gamme de modes de prise de vue tels que le mode de prise de vue professionnelle, le mode HDR, Voix et mode de prise de vue temporaire, et autres.

L'interface frontale utilise la nouvelle génération de capteurs d'empreintes digitales multifonctions, elle est capable de reconnaître l'empreinte digitale et de déverrouiller le téléphone à une vitesse incroyable de 0,2 seconde. Vous pouvez également utiliser l'empreinte digitale pour capturer, fermer le réveil, recevoir des appels, parcourir des photos et d'autres fonctions. L'interface utilisateur EMUI 5.1 est facile à utiliser, d'autant plus que 90% des opérations téléphoniques de base peuvent être réalisées en trois étapes seulement.

Le téléphone comprend la technologie Huawei Share, qui permet aux utilisateurs de transférer des fichiers sur n'importe quel téléphone ou tablette Huawei, rapidement et facilement, ainsi que le système d’exécution intégré EMUI 5.1 qui peut reconnaître et traiter les messages et les appels frauduleux. L'interface utilisateur comprend une technique de protection visuelle, qui travaille sur le filtrage de la couleur bleue de l'écran pour protéger l'œil du stress, surtout pendant la nuit.

Les caractéristiques internes du smartphone se manifeste dans le chipset Snapdragon 435 incluant le processeur Qualcomm MSM 8940 Quad-Core 1,4 GHz et une carte graphique Adreno 505, une mémoire vive de 3 Go qui permet aux utilisateurs d'exécuter plusieurs applications à la fois, avec 32 Go de mémoire interne pour profiter d'un grand espace de stockage jusqu'à 128 Go de capacité en ajoutant une carte mémoire externe, donnant aux utilisateurs du téléphone la possibilité de télécharger et transférer facilement des vidéos, des jeux et des applications.

Le chipset Snapdragon 435 fonctionne en harmonie avec la batterie de haute capacité de 4000 mAh pour offrir la plus longue période d'utilisation. Le téléphone dispose également de la technologie d'économie d'énergie Power Save 5.0 qui peut économiser jusqu'à 7% en plus de puissance que la génération Power Save 4.0, qui allonge le temps d'utilisation de 2 à 3 heures.

Il est à souligner que Huawei a réussi à devenir l'un des trois premiers fabricants de téléphones intelligents dans le monde : la société chinoise s'est concentrée sur les marchés internationaux et locaux en rivalisant avec les grands fabricants de téléphones. La société chinoise se focalise sur les besoins de ses utilisateurs, pour toujours répondre dans leurs attentes pour les futurs téléphones.