Imed Hammami : en 2020 la Tunisie quittera le parapluie du FMI

Invité de l’Interview de La Matinale, sur Shems FM, mardi 24 octobre 2017, le ministre de l’Industrie et des PME, Imed Hammami, s’est dit étonné par les déclarations de la veille de la présidente de l’UTICA, Ouided Bouchemmaoui.

« Tous ceux qui ont quitté le Pacte de Carthage l’ont toujours regretté », a déclaré le ministre. Il a précisé que plusieurs propositions de l’organisation patronale ont été pris en compte lors de la rédaction du projet de loi de finances 2018. Imed Hammami a nié toute connivence entre le gouvernement de l’UGTT au détriment de l’UTICA « nous entendons la même chose du côté de la centrale syndicale qui disent que nous ne prenons pas en compte leurs proposition ».

Concernant le projet de loi des finances de 2018, le ministre de l’Industrie et des PME a fait savoir que ce texte met en place une stratégie jusqu’à 2020 visant à sortir le pays du parapluie du FMI. Interrogé à propos des entreprises publiques, Imed Hammami a annoncé que l’Etat a mis en place une loi de partenariat entre le public et le privé et qu’ils attendent le secteur privé pour qu’il fasse des propositions de projets.

Le ministre a précisé que le secteur public est une ligne rouge qui nécessite des réformes majeures pour améliorer le rendement de ces entreprises. « Attendez-vous à des changements et nous allons rendre bientôt des comptes à ce sujet ». En réponse à la menace de l’UTICA de sortir du Pacte de Carthage, Imed Hammami a fait savoir que le dialogue reste ouvert « nous allons continuer le dialogue à l’assemblée avec tous les intervenants et nous n’avons de préférence pour aucune partie, ce qui compte c’est la justice sociale, l’intérêt national et la stratégie d’ici 2020 pour que la Tunisie se passe de l’aide du FMI ».