Initiative de Mashrou3 Tounes pour améliorer système politique et électoral 

Le secrétaire général du mouvement Machrou Tounes Mohsen Marzouk a présenté samedi une initiative du parti visant « l’amélioration du système politique et électoral ».

S’exprimant lors d’un meeting organisé par le parti au Palais des congrès à Tunis, Mohsen Marzouk a indiqué que cette initiative propose une réforme fondamentale du système électoral sur la voie de la réforme de l’actuel modèle de gouvernance en Tunisie. Un modèle qui a, selon lui, échoué et prouvé son incapacité à répondre aux besoins de la Tunisie de développer ses capacités (de gouvernance).

L’actuel système électoral, a-t-il soutenu, a donné lieu à une gouvernance basée sur le consensus et les alliances formelles et conjoncturelles n’ayant pas permis au pays de progresser. Ceci outre le fait que le rendement des gouvernements successifs n’a pas été stable, a-t-il jugé.

Et d’ajouter, il est temps aujourd’hui au moment où l’on célèbre la fête de l’Indépendance d’admettre que l’Etat tunisien est en danger et que le système politique et électoral a échoué.

Mohsen Marzouk a appelé les partis ayant des points communs à assumer leurs responsabilités face à la détérioration de la situation à tous les niveaux et à faire preuve de courage et reconnaitre l’échec, surtout, a-t-il insisté, que l’indépendance de la Tunisie est désormais menacée.

Machrou Tounes poursuit son projet visant l’édification d’un pôle national. Il est favorable à un gouvernement de compétences qui ne doit pas se présenter aux élections, a affirmé le secrétaire général du parti.

L’alternative que propose Machrou Tounes, explique-t-il, consiste à changer le système politique pour passer d’un régime parlementaire vers un régime présidentiel démocratique. Le président de la République élu par le peuple est le chef de l’exécutif. Il désigne le chef du gouvernement. Mais la formation du gouvernement relève de leur responsabilité commune.

En ce qui concerne le parlement, Machrou Tounes estime que les députés n’ont pas à accorder la confiance au gouvernement une fois formé mais peuvent la lui retirer. De cette manière, le pouvoir exécutif est concentré entre les mains d’une seule personne qui doit en assumer la responsabilité, dit-il.

Les propositions de Machrou Tounes relatives au Code électoral s’articulent notamment autour du registre des électeurs. Le mouvement propose l’élaboration d’un registre national unifié des électeurs. Chaque municipalité devant sauvegarder les listes actualisées des électeurs. Tout électeur, candidat et parti politique ont le droit d’accéder au registre des électeurs et d’en obtenir une copie.