ISIE : un jeu pour encourager les jeunes à s’inscrire

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé, vendredi, la mise en ligne d’un runners' game intitulé « Run for Democracy ».

Adressé exclusivement aux jeunes, ce jeu vise à développer le sens de l’engagement citoyen chez cette catégorie et l’encourager à participer activement à la vie publique et politique, selon un communiqué rendu public par l’ISIE.

Le jeu consiste à « choisir un avatar et à courir sur l’avenue Habib Bourguiba ou dans un environnement désertique du sud tunisien pour être le premier à s’inscrire en tant qu’électeur aux élections municipales ».

Ce jeu guide les jeunes tunisiens tout au long d’une course infinie à la démocratie en leur fournissant des informations faciles et utiles sur l’inscription et le vote ».

En collectant les drapeaux de la Tunisie ainsi que des pièces de carte d’identité nationale, le joueur devrait éviter des obstacles et passer d’un niveau à un autre, la carte d’identité étant une pièce maîtresse pour l’accès au droit de vote, explique-t-on dans le communiqué.

En lançant ce jeu, l'ISIE tend à soutenir et à valoriser les efforts des quatre jeunes ayant inventé et développé ce jeu, dans le cadre de leur participation à la première édition de la compétition nationale les « Hack4Democracy camps ».

Ce jeu peut être installé sur Smartphone ou sur PC. Il est disponible sur le lien suivant : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Krakenprod.RunForTunisia