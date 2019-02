Jean-Pierre Sueur à Sciences Po Tunis pour une conférence-Débat

L'ancien ministre et actuel sénateur, Jean Pierre Sueur, Président du groupe France-Tunisie, Vice-Président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale au Sénat assurera une conférence-Débat à Sciences Po Tunis, Institut d'Etudes Politiques de l'Université Européenne de Tunis.

Sous le Thème « le Parlement au cœur de la démocratie » aux côté de parlementaires et personnalités politiques tunisiennes, la conférence et le débat se tiendront le Mercredi 27 Février au campus de l'Université Européenne de Tunis sis aux Berges du Lac 3.

Membre de la délégation sénatoriale à la prospective, le sénateur jean Pierre Sueur est Membre de la Mission commune d'information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d'organisation des signalements et de répression des infractions, Membre de la Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) et Membre de la Commission départementale de répartition des crédits de la dotation d'équipement des territoires.

Ancien député, Maire et Ministre, le Sénateur fin connaisseur des lois constitutionnelles et de la démocratie, a occupé plusieurs hautes fonctions notamment la présidence de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, Président de la Délégation parlementaire au renseignement, Maire d'Orléans, Président de l'Association des maires des grandes villes de France, Membre du Conseil national d'évaluation des normes et Membre de la Cour de Justice de la République Française.