Kais Saied sur un ton ferme: Il y a un seul État et un seul président en Tunisie

Kaïs Saïed, président de la République a assuré ce samedi 23 mai 2020 lors d’une allocution prononcée à l’occasion de l’aïd qu’il y a un seul Etat tunisien et cet État a un seul et unique président qui le représente à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

Pour le président, la pandémie la plus dévastatrice est celle qui touche aux esprits avant qu’elle ne touche les autres membres du corps humain.

Il a ajouté que les masques peuvent être mises par peur de la contamination, mais les masques les plus dangereux sont ceux qui sont introduites dans des législations qui s’attaquent à la pensée et qui emprisonnent les esprits.

Après le dépassement de cette pandémie, nous allons passer à la limitation d’autres pandémies. Les naturelles comme les provoquées. Nous sommes fidèles à nos engagements, a précisé le président de la République.

Sur un autre plan, il a affirmé qu’il a déjà préparé de projets de loi qui seront soumis au Parlement, après la fin de la pandémie. Certains étaient déjà prêts et d’autres en préparation mais les circonstances et les priorités n’ont pas permis d’avancer.

Le président a continué en assurant que l’engagement sera tenu et que les projets seront présentés. Ainsi, chacun assumera sa responsabilité totale devant Dieu, le peuple et l’histoire.

Il a assuré que l’objectif est unique. Il consiste à garantir à chaque citoyen une vie digne et libre. Il a insisté aussi sur la nécessité de récupérer les biens spolié du peuple.

Le président de la République a indiqué que les traits d’un projet de loi complet ont été dessinés. Il s’agit d’un projet qu’il a proposé il y a des années. Les pauvres et les démunis ont aussi des droits d’accès à la santé et à l’éducation mais aussi aux droit de l’Homme en général, a-t-il noté.