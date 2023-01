Kigali, la ville la plus propre du... monde !

Par Oumar DIAGANA

Pas le moindre morceau de papier ou de plastique, ni même un brin d'allumette par terre. Des rues immaculées aux bordures soigneusement entretenues, des espaces verts à perte de vue et parfaitement taillés. Des immeubles rutilants et des hôtels au luxe impressionnant. Pourtant, nous sommes bien à Kigali, capitale du Rwanda, un petit territoire enclavé de l'Est du continent africain, mais qui force le respect et l'admiration par sa vitalité et son niveau "insolent" de développement.

En foulant le sol rwandais pour la première fois, plus particulièrement la capitale Kigali, il est difficile, à moins d'être presbyte, de ne pas être "choqué" par l'état de propreté des lieux. Mais aussi par le niveau de développement des infrastructures modernes et innovantes. A Kigali, on se balade aussi le soir sans souci, la ville est l’une des plus sûres au monde.

Le visiteur est ébahi par cet état de propreté qui frise la "manie". Dans la rue, ne cherchez pas un mégot de cigarette ou un quelconque déchet de l'emballage d'un gâteau ou d'un bonbon que l'on vient de déguster, vous n'en trouverez pas ! Au pays des mille collines, on dit souvent que même "les feuilles ont honte de tomber par terre".

Difficile de ne pas être frappé par la beauté de cette ville-capitale, propre et écologique, où la discipline règne en maître absolu. Mais derrière cette prouesse écologique se cache "l'umuganda", cet exceptionnel rendez-vous mensuel du nettoyage urbain. En kinyarwanda, la langue nationale du Rwanda, umuganda signifie travail collectif.

Le jour de l'umuganda, tout le monde est debout

Le dernier samedi de chaque mois (de 7h à 11h), tous les Rwandais âgés de 18 à 65 ans, munis de pelles, de machettes, de dabas, de rateaux et de balais, doivent se rendre disponibles pour des travaux communautaires de nettoyage. Ceux qui manquent à l'appel doivent se justifier sous peine d’amende.

Inscrit dans la Constitution depuis 2007, l'umuganda impressionne par son application. C'est tout un pays au même rythme et à la même cadence qui se lève pour mouiller la chemise pour la patrie. Même les plus hautes autorités de l'État, en tête le Président Paul Kagamé, ne manquent pas ce rendez-vous citoyen. En 2008, une loi entre en vigueur pour interdire la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation de sacs en matière plastique.



Selon certains témoignages, l'umuganda serait une pratique ancestrale qui remonte loin dans le temps et qui serait remis au goût du jour par le président Kagamé. Les jours d'umunga, très peu de véhicules circulent dans les rues désertes. Dans les villes, les citoyens nettoient les rues, désherbent les mauvaises herbes ou réparent des équipements publics. Tandis que dans les villages, l'on va jusqu'à aider à la construction de maisons pour personnes vulnérables, et les médecins peuvent même offrir des examens médicaux gratuits.

A travers ces actions, les autorités entendent renforcer les liens entre les communautés et de relever le défi de la reconstruction dans un pays au passé peu reluisant. Où, quelque vingt ans après, le souvenir douloureux du "génocide" est encore dans les mémoires.

Un carrefour technologique et d'innovation

Déclarée en 2018 "meilleure capitale africaine" par l'ONU, Kigali est le centre économique et administratif du pays avec une population d'environ un million d'habitants.Au-delà de la salubrité incontestable de ses quartiers, la capitale fait office de parangon de réussite économique pour les pays d'Afrique, avec un taux de croissance annuel de l'ordre de 6%.

Que ce soit dans le domaine du transport, de la construction, de l'éducation, de l'environnement, Kigali se démarque des autres capitales africaines. Sorte d'eldorado où l'écologie est une priorité des priorités, le Rwanda tente de préserver sa nature à travers les gorilles de montagne.

Surnommé "le Singapour d'Afrique" ou "la petite Suisse", le Rwanda est tourné vers l'avenir en misant sur les nouvelles technologies. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le pays possède le plus haut débit Internet du continent. La connexion coule à flots, tous les bus possèdent un réseau wifi, tandis que dans les hôpitaux, les poches de sang sont livrées par des ...drones.

Kigali, hôte des grands événements internationaux

A l'instar du sommet du Commonwealth en 2019, ce sont près de 10 mille hôtes, issus de 55 pays d'Afrique et d'autres parties du monde, que la capitale Kigali a accueillis, du 13 au 15 décembre 2022, à l'occasion de la Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2022).

Fruit d'une combinaison entre l'Union africaine, le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, le ministère rwandais de Santé et le Centre biomédical du Rwanda, la CPHIA 2022 a drainé un monde impressionnant de participants d'horizons divers. Où chercheurs, décideurs, médecins et autres spécialistes sont venus trouver des solutions aux maux considérables des différents systèmes de santé du continent noir.

Destination prisée pour le tourisme de conférences, Kigali est assurément bien outillé pour accueillir un événement d'une telle envergure. Que ce soit au Radisson Blu Hotel, à Four Points By Sheraton, à Kigali Mariott hotel, ou à l'Hôtel des mille collines, Kigali s'est mis sur son trente-et-un pour accueillir ses hôtes de marque. Il faut dire qu'en l'espace de deux ans seulement, le pays est passé de la treizième à la deuxième place pour l’organisation de conférences sur le continent, derrière l’Afrique du Sud et le Maroc.

Le Centre de congrès de Kigali "Kigali Convention Centre", où se sont déroulés les travaux de la CPHIA 2022, est une prouesse architecturale rare. Remarquable pour son fameux dôme visible au loin, le centre, situé à quelques encablures de l'aéroport international de Kigali, comprend quatre composantes principales: le "Radisson Blu Hotel Kigali", un hôtel 5 étoiles de six étages avec 292 chambres, un centre de conférences d'une capacité de 2 600 places assises, le Parc des technologies de l'information de Kigali, avec 32 200 m2 de bureaux et d'espaces commerciaux louables, et un musée au rez-de-chaussée du parc informatique.

Bref, Kigali, ville pudique où l'élégance le dispute à la bienveillance, ne cesse de conjuguer modernité et authenticité au grand bonheur des visiteurs qui rentrent avec des souvenirs des plus indélébiles. En impulsant de nouveaux comportements écocitoyens et en réinventant la culture du vivre ensemble, le Rwanda, à travers son umuganda a vraiment de quoi inspirer et émerveiller !

O.D.